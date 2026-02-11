उदित नारायण पर पहली पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- धोखे से मेरा गर्भाशय निकलवा दिया

मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा एक बार फिर कानूनी और पारिवारिक विवादों के घेरे में हैं। दरअसल, उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने बिहार के सुपौल महिला थाने में उदित, उनके 2 भाइयों और उनकी दूसरी पत्नी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। रंजना ने आरोप लगाया है कि एक गहरी आपराधिक साजिश के तहत इलाज के बहाने उनकी जानकारी के बिना उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। आइए जानें रंजना ने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा।

दावा मुंबई जाते ही उदित ने रचाई दूसरी शादी- दावा रंजना ने पुलिस को बताया कि उदित के साथ उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को हुई थी और शादी के महज 1 साल बाद साल 1985 में उदित गायकी में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। रंजना का दावा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला कि उदित ने दीपा नारायण से दूसरी शादी कर ली है और तब से वे उन्हीं के साथ रह रहे हैं।

रिश्ता कानूनी दबाव में कबूली शादी, फिर भी नहीं मिला पत्नी का दर्जा ये विवाद तब सुर्खियों में आया था, जब रंजना झा ने 2006 में सार्वजनिक रूप से उदित नारायण की पत्नी होने का दावा किया था, जिसे शुरुआत में गायक ने नकारा था, लेकिन बाद में कानूनी दबाव के चलते स्वीकार कर लिया था। रंजना का कहना है कि हालांकि उदित ने कानूनी रूप से अपनी पहली शादी की बात स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया।

Advertisement

इल्जाम वादाखिलाफी और शोषण का आरोप रंजना ने आरोप लगाया कि गायक ने उन्हें कभी भी कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की, जिसके चलते वो आज आर्थिक तंगी और बीमारी के दौर से गुजर रही हैं। इस शिकायत में रंजना ने उदित पर वादाखिलाफी और आर्थिक शोषण के सीधे आरोप लगाए हैं। रंजना की शिकायत में जो सबसे चौंकाने वाला और भयावह खुलासा हुआ है, वो 1996 की उस कथित घटना से जुड़ा है, जिसने इस पूरे विवाद को एक आपराधिक मोड़ दे दिया है।

Advertisement

धोखाधड़ी इलाज के बहाने बड़ा धोखा रंजना के मुताबिक, साल 1996 में उदित, उनके 2 भाई और दूसरी पत्नी दीपा नारायण उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल ले गए थे। वहां इलाज के बहाने उनकी जानकारी और सहमति के बिना धोखे से उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। रंजना को इस बात का पता तब चला, जब वो हाल ही में किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गईं। जांच के दौरान डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका गर्भाशय शरीर में मौजूद ही नहीं है।

आरोप मुंबई वाले घर में अपमान और ससुराल में तिरस्कार रंजना ने बताया कि जब वो 2 दशक पहले मुंबई गई थीं तो उन्हें उदित के घर में घुसने तक नहीं दिया गया। यही बर्ताव उनके साथ उनके ससुराल में भी हुआ। इसी प्रताड़ना के बाद उन्होंने साल 2006 में पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। रंजना के मुताबिक, उस समय उदित ने उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया।

मुश्किल दौर बीमारी और गरीबी से जूझ रहीं रंजना रंजना वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से उन्हें केवल 'आश्वासन' ही मिले, उदित नारायण की ओर से कोई ठोस आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह शिकायत किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने अधिकार, सम्मान और इलाज के लिए न्याय पाने की एक कोशिश है।