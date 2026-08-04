तृषा पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, उदयनिधि स्टालिन घिरे विवादों में
तमिलनाडु के विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन को थंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी करने के बाद कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है।
प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ तृषा का नाम ले रही थी, तब स्टालिन का जवाब कई लोगों को आपत्तिजनक लगा।
उनकी इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद सार्वजनिक हस्तियों और राजनीतिक दलों, दोनों तरफ से उनकी कड़ी आलोचना होने लगी।
खुशबू सुंदर ने की टिप्पणी की निंदा की
गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने सोशल मीडिया पर स्टालिन की आलोचना की और लिखा, 'महिलाओं को अभी और आक्रोशित होना चाहिए। गुस्से में और एकजुट होकर।'
भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने इस टिप्पणी को 'भद्दा' बताया और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। राजनीतिक दल TVK ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई है।
इस विवाद के बाद स्टालिन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे 'एक मजाक' बताकर खारिज कर दिया और कहा कि वे कानूनी रूप से इससे निपटेंगे।