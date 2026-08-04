तृषा पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, उदयनिधि स्टालिन घिरे विवादों में

गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने सोशल मीडिया पर स्टालिन की आलोचना की और लिखा, 'महिलाओं को अभी और आक्रोशित होना चाहिए। गुस्से में और एकजुट होकर।'

भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने इस टिप्पणी को 'भद्दा' बताया और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। राजनीतिक दल TVK ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई है।

इस विवाद के बाद स्टालिन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे 'एक मजाक' बताकर खारिज कर दिया और कहा कि वे कानूनी रूप से इससे निपटेंगे।