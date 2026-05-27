'वेलकम टू ज जंगल' के साथ तहलका मचाने आएंगे अक्षय कुमार

'वेलकम टू ज जंगल' में गाने भी लगाएंगे मनोरंजन का तड़का, निर्देशक ने दिया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm May 27, 202605:44 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू ज जंगल' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। फिल्म का टीजर और गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। हालिया रिलीज गाना 'घिस घिस घिस' लोगों काे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसमें अक्षय का भोजपुरी अवतार दिखा है और उनके साथ अक्षरा सिंह भी नजर आई हैं। अब निर्देशक अहमद खान ने बताया कि फिल्म में कई और गाने भी शामिल हैं।