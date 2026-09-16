UAE के स्कूलों में अब लैपटॉप नहीं, सिर्फ किताबें; आर माधवन बोले- बच्चों के लिए वरदान

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने छठी कक्षा के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब क्लासरूम में डिजिटल उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पढ़ाई के लिए पुराने तरीकों यानी किताबों और नोटबुक्स का ही इस्तेमाल होगा।

इस बदलाव के पीछे मुख्य मकसद बच्चों का स्क्रीन के सामने कम समय बिताना, उनकी लिखावट सुधारना और क्लास में बातचीत को बढ़ाना है।

अभिनेता आर माधवन ने इस फैसले की खूब सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का तकनीक की वजह से पढ़ाई से भटकने वाला ध्यान अब केंद्रित हो पाएगा और वे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे।