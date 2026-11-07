कपिल शर्मा कैफे फायरिंग: 2 आरोपी गिरफ्तार

कपिल शर्मा के कैफे पर हुई गोलीबारी में कार्रवाई, 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

लेखन नेहा शर्मा 10:57 am Nov 07, 202610:57 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कप्स कैफे' और पास के एक घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की उम्र 22 साल है। अक्टूबर, 2025 में हुई इन गोलीबारी की घटनाओं के सिलसिले में उन्हें 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर लापरवाही से बंदूक चलाने के दो-दो आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, अदालत में अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं।