हालांकि, ट्विंकल की अगली बात ने बातचीत को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और शो के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है।

उन्होंने कहा, "आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है।" करण ने तुरंत जवाब दिया, "अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए?"

इस पर ट्विंकल चौंककर बोलीं, "अरे, वो भी सुन रहे हैं।"