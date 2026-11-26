ट्विंकल ने अक्षय कुमार को करण के शो में मुफ्त में जाने पर कही ये बात
क्या है खबर?
'कॉफी विद करण 9' में अक्षय कुमार खास मेहमान बनकर शामिल हुए। इस दौरान शो के 'कॉल अ स्टार' सेगमेंट में करण जौहर ने अक्षय से उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन करने के लिए कहा। दोनों के बीच हुई बेबाक बातचीत ने अब सबका ध्यान खींचा है। दरअसल, ट्विंकल ने करण के चैट शो में मुफ्त में शामिल होने को लेकर अक्षय पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा।
बात
'रैपिड फायर' राउंड को जज करने के शो में शामिल होने वाली थीं ट्विंकल
अक्षय ने अपनी पत्नी ट्विंकल को फोन लगाया। बातचीत के दौरान, ट्विंकल ने बताया कि वह अक्षय के शो में आने के बारे में पहले ही करण से बात कर चुकी थीं।
उन्होंने अपने पति से कहा, "मेरी कल ही करण से बात हुई थी।" फिर उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने मुझसे 'रैपिड फायर' राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आज इसमें शामिल हो रहे हो।"
बातचीत
करण ने लिए ट्विंकल के मजे
हालांकि, ट्विंकल की अगली बात ने बातचीत को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका फोन स्पीकर पर है और शो के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है।
उन्होंने कहा, "आप मुफ्त में काम कर रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है।" करण ने तुरंत जवाब दिया, "अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए?"
इस पर ट्विंकल चौंककर बोलीं, "अरे, वो भी सुन रहे हैं।"
मजाक
करण ने ट्विंकल से मजाक में पूछी ये बात
करण ने इसके बाद मजाक में उनसे पूछा, "आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि 'कॉफी विद करण' में आने के लिए मुझे आपके पति को पैसे देने चाहिए?"
उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह बातचीत शो के एपिसोड में शामिल होगी, उन्होंने ट्विंकल से कहा कि वह अभी 'ऑन एयर' हैं और वह इस बातचीत को शो से नहीं हटाएंगे।
अब ट्विंकल की इस बात को सुनकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
Poor Akshay Kumar 😭— The Gossip Queen 👸 (@thegosssipqueen) November 25, 2026
He called his wife Twinkle Khanna & Got brutally roasted by her on the live TV.
She even cooked Karan Johar for asking her to come on Koffee with Karan for free.
I'm speechless.
Akshay got insulted publicly.🥶 pic.twitter.com/YZQsak8tcx