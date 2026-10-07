'कारवां' 2026 लेकर लौट रहा ट्विन स्ट्रिंग्स, इन 3 शहरों में होगा बड़ा धमाका

साल 2017 में कवर सॉन्ग्स से शुरुआत करने वाले ट्विन स्ट्रिंग्स अब ऐसे गाने लिखते हैं, जिनके बोल जेन जी से सीधे जुड़ते हैं। सागर ने बताया कि उनका सपना भारत से पूरी दुनिया तक पहुंचना है।

हैदराबाद में इस टूर को दर्शकों का जबरदस्त उत्साह मिल रहा है। लोग पूरे बैंड के परफॉरमेंस और उनकी मेहनत की खूब तारीफ कर रहे हैं।

आगे उनके शोज एपिटोम (पुणे), तवारो रिसॉर्ट (हैदराबाद) और अंसल प्लाजा (दिल्ली) में होंगे। अगर आप इन्हें लाइव देखना चाहते हैं, तो बुकमायशो पर टिकट बुक कर सकते हैं!