'गुल्लक' की मिश्रा फैमिली लेकर आई बड़ी खुशखबरी, अब सोलर लगाना होगा आसान
TVF के लोकप्रिय शो 'गुल्लक' की जानी-मानी मिश्रा फैमिली अब सोलर पावर की वकालत कर रही है।
यह सब काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) के साथ मिलकर चलाए जा रहे एक नए अभियान के जरिए संभव हो पाया है।
इस शो में सोलर एनर्जी को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर, अभियान का मकसद लोगों के मन में बसी गलतफहमियों को दूर करना है।
साथ ही, यह भारतीय घरों को दिखाना चाहता है कि मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सोलर अपनाना कितना व्यावहारिक और समझदारी भरा कदम हो सकता है।
CEEW की सीनियर प्रोग्राम कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट रीतिरा कुमार ने बताया कि 'गुल्लक' की जानी-पहचानी कहानियों के जरिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन) को आम बातचीत का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है।
TVF के अध्यक्ष विजय ने कही ये बात
TVF के अध्यक्ष विजय कोशी का कहना है कि मिश्रा फैमिली का दर्शकों के साथ लंबा जुड़ाव सस्टेनेबिलिटी जैसे जरूरी विषय को लोगों से जोड़ने और उसे आसानी से समझने के लिए बिल्कुल सही है।
उनके मुताबिक, यह अभियान दिखाता है कि कैसे लोकप्रिय मनोरंजन के जरिए जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है।
रूफटॉप सोलर से जुड़ी बातचीत शुरू करने के लिए 'गुल्लक' एक ऐसा प्रभावी मंच साबित हुआ है, जिससे दर्शक खुद को जोड़ पाते हैं और जिसे समझना भी आसान है।