'गुल्लक' की मिश्रा फैमिली लेकर आई बड़ी खुशखबरी, अब सोलर लगाना होगा आसान

TVF के लोकप्रिय शो 'गुल्लक' की जानी-मानी मिश्रा फैमिली अब सोलर पावर की वकालत कर रही है।

यह सब काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) के साथ मिलकर चलाए जा रहे एक नए अभियान के जरिए संभव हो पाया है।

इस शो में सोलर एनर्जी को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर, अभियान का मकसद लोगों के मन में बसी गलतफहमियों को दूर करना है।

साथ ही, यह भारतीय घरों को दिखाना चाहता है कि मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सोलर अपनाना कितना व्यावहारिक और समझदारी भरा कदम हो सकता है।

CEEW की सीनियर प्रोग्राम कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट रीतिरा कुमार ने बताया कि 'गुल्लक' की जानी-पहचानी कहानियों के जरिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन) को आम बातचीत का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है।