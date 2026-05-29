सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का ट्रेलर जारी, पैसा-लालच और धोखे का दिखा खेल

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm May 29, 202602:43 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) की वेब सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का ऐलान कुछ दिन पहले हुआ था। 29 मई को सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सुमन जैसे सितारे नजर आए हैं। अखिलेंद्र मिश्रा, स्मिता बंसल, विजय कुमार, इंद्रेश मलिक, रवि बहल और सुशांत सिंह भी इसका हिस्सा हैं। आशीष आर शुक्ला और श्रेयांश पांडे द्वारा निर्देशित यह सीरीज पैसा, लालच, महत्वाकांक्षा और धोखे की दुनिया में ले जाती है।