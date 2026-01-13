LOADING...
'स्पेस जेन चंद्रयान' का ट्रेलर जारी, चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता दिखाने आई सीरीज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
03:59 pm
क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) ने अपनी नई सीरीज 'स्पेस जेन चंद्रयान' की घोषणा से लोगाें को उत्साहित कर दिया था। पिछले दिनों आए टीजर को लोगों ने खूब पसंद किया। अब निर्माताओं द्वारा ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर में भारत के चांद तक पहुंचने के एतिहासिक सफर काे बखूबी दिखाया गया है। सीरीज में अभिनेत्री श्रिया सरन, नकुल मेहता और प्रकाश बेलावाड़ी मुख्य किरदार में हैं। 'स्पेस जेन चंद्रयान' का निर्देशन अनंत सिंह ने किया है।

ट्रेलर

ट्रेलर में दिखी चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता

'स्पेस जेन चंद्रयान' का ट्रेलर 1 मिनट 47 सेकंड लंबा है, जिसकी शुरुआत चंद्रयान-2 मिशन की असफलता से होती है। अपनी असफलता से सीख लेकर ISRO के वैज्ञानिक सफलता की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ट्रेलर में उनके संघर्ष की एक झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता वाला दृश्य लोगों को गर्वित होने का पूरा मौका देता है। TVF की यह सीरीज 23 जनवरी, 2026 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'स्पेस जेन चंद्रयान' का ट्रेलर

