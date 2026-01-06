'स्पेस जेन चंद्रयान' का टीजर जारी

TVF की नई सीरीज 'स्पेस जेन चंद्रयान' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 06:05 pm Jan 06, 202606:05 pm

क्या है खबर?

'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी वेब सीरीज बना चुका द वायरल फीवर (TVF) अपनी नई सीरीज के साथ तैयार है। इस बार कहानी एकदम हटकर होगी जिसके जरिए दर्शक, चांद तक पहुंचने वाले जोखिम भरे मिशन की झलक देखेंगे। TVF की इस नई सीरीज का नाम 'स्पेस जेन चंद्रयान' है, जिसका टीजर जारी हो गया है। यह लोगों को भारत के मिशन चंद्रयान-2 की याद दिला देगा। निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा भी कर दिया है।