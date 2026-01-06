TVF की नई सीरीज 'स्पेस जेन चंद्रयान' का टीजर जारी, जानिए कब और कहां होगी रिलीज

LOADING...
लेखन ज्योति सिंह
Jan 06, 2026
06:05 pm
क्या है खबर?

'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी वेब सीरीज बना चुका द वायरल फीवर (TVF) अपनी नई सीरीज के साथ तैयार है। इस बार कहानी एकदम हटकर होगी जिसके जरिए दर्शक, चांद तक पहुंचने वाले जोखिम भरे मिशन की झलक देखेंगे। TVF की इस नई सीरीज का नाम 'स्पेस जेन चंद्रयान' है, जिसका टीजर जारी हो गया है। यह लोगों को भारत के मिशन चंद्रयान-2 की याद दिला देगा। निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा भी कर दिया है।

रिलीज

इस दिन रिलीज होगी 'स्पेस जेन चंद्रयान'

TVF ने 'स्पेस जेन चंद्रयान' का टीजर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'चांद तक का सफर आसान तो नहीं था, पर भारत के लिए नामुमकिन भी नहीं था!' इसमें भारत के सपनों को इतिहास में बदलने वाले वैज्ञानिकों की अनकही कहानी दिखाई जाएगी। अनंत सिंह द्वारा निर्देशित इस सीरीज में श्र‍िया सरन, नकुल मेहता, सौरभ द्व‍िवेदी और प्रकाश बेलावाड़ी जैसे कलाकार नजर आएंगे। 'स्पेस जेन चंद्रयान' 23 जनवरी, 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'स्पेस जेन चंद्रयान' का टीजर

