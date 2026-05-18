'सपने वर्सेस एवरीवन' पर आया सबसे बड़ा अपडेट

'सपने वर्सेस एवरीवन' पर फिल्म बनाने की तैयारी, सीरीज पर आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 04:20 pm May 18, 202604:20 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) की लोकप्रिय वेब सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन' अपने दूसरे सीजन के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। 5 एपिसोड वाली इस सीरीज का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया है। ताजा अपडेट है कि सीरीज की जबरदस्त सफलता को देखने के बाद, TVF अभिनेता और निर्माता अंबरीश वर्मा के साथ एक फीचर फिल्म बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह अपडेट बेशक सीरीज के फैंस को खुश कर देगा।