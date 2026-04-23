'सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2' का दमदार ट्रेलर जारी, जानिए कब होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Apr 23, 202601:34 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) अपनी चर्चित सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन' का दूसरा सीजन ला रही है। कुछ दिन पहले टीजर के साथ इसका आधिकारिक ऐलान हुआ था। 23 अप्रैल को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अंबरीश वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित दूसरा सीजन अगले महीने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इसकी पहली किस्त साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 9.2 की रेटिंग से नवाजा गया है। अब फैंस को इसके दूसरे सीजन का इंतजार है।