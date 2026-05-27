दिव्यांका त्रिपाठी ही नहीं, ये कलाकार भी बन चुके हैं जुड़वां बच्चों के माता-पिता

जानी-मानी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बन गई हैं। इस खुशखबरी का खुलासा दिव्यांका के पति विवेक दहिया ने सोशल मीडिया के जरिए किया। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांका ने दो जुड़वां बेटों को जन्म दिया है। दिव्यांका ही नहीं, इंडस्ट्री में तमाम ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन हैं।

#1 & #2 पंखुड़ी अवस्थी और श्रद्धा आर्या टेलीविजन अभिनेत्री पंखुड़ी अवस्थी और उनके पति अभिनेता गौतम रोड़े साल 2023 को जुड़वां बच्चों के माता-पिता बने थे। पंखुड़ी ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, जिनका नाम रादित्या और राध्या है। 'कुंडली भाग्य' फेम टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने साल 2024 को जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। श्रद्धा के एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनका नाम शौर्य और सिया है।

#3 & #4 रुबीना दिलैक और फराह खान टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी साल 2023 में जुड़वां बेटियों का जन्म दिया था। रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला ने अपनी बेटियों का नाम जीवा और एधा रखा है। बॉलीवुड की जानी-मानी निदेशक और कोरियोग्राफर फराह खान तो 3 बच्चों की मां है। उन्होंने साल 2008 में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 बेटियां डीवा, आन्या हैं और एक बेटा सीजार हैं।

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