सुरभि ज्योति पिछले महीने बनी थीं मां

टीवी अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने अपनी बेटी को दिया ये खूबसूरत नाम, दिखाई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm Jul 13, 202601:37 pm

क्या है खबर?

टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने अपने पति सुमित सूरी के साथ पिछले महीने 14 जून को एक नन्ही परी का स्वागत किया था। दोनों ने सोशल मीडिया पर बेटी के आगमन का ऐलान करते हुए यह खुशखबरी सुनाई थी। करीब एक महीने बाद, अभिनेत्री ने अपनी बेटी की पहली झलक को सोशल मीडिया पर साझा किया है। साथ ही उसका खूबसूरत नाम भी बताया है। पोस्ट पर सुरभि के फैंस भी अपना प्यार उड़ेल रहे हैं।