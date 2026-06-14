मशहूर टीवी अभिनेत्री सुरभि ज्योति बनीं मां, पति सुमित सूरी संग किया नन्हीं परी का स्वागत

खुशखबरी

हमारी बेटी आ गई है- सुरभि-सुमित

सुरभि और सुमित की जिंदगी में एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू हो गया है। उन्होंने 13 जून को अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटी कां स्वागत किया है। सुरभि और सुमित ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद प्यारा पोस्ट शेयर कर अपने प्रशंसकाें और शुभचिंतकों के साथ ये खुशखबरी साझा की। अपनी बेटी के आगमन की घोषणा करते हुए सुरभि-सुमित ने लिखा, 'ॐ। हमारी बेटी आ गई है। हमारा दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया है।'