टीवी अभिनेत्री संचिता उगाले की मौत, उत्पीड़न के आरोप; दोस्त ने बताया अवसाद का सच

संचिता के लिए आकस्मिक मृत्यु की हुई रिपोर्ट दर्ज

मुंबई स्थित संचिता के घर पर मिलने के बाद पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। उनके पिता का मानना है कि संचिता को मनोरंजन जगत में उत्पीड़न झेलना पड़ा था।

उनका कहना है कि संचिता बाहर से तो अच्छी दिखती थीं, लेकिन अंदर से घुटन महसूस कर रही थीं। दूसरी ओर, उनके चचेरे भाई इस मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं।

अभिनेत्री मेघा शर्मा ने बताया कि संचिता जनवरी से ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और अवसाद से जूझ रही थीं। उनका मानना है कि मनोरंजन जगत में हुए उत्पीड़न की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं थी।