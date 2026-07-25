इन टीवी सितारों पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने मचा दी थी सनसनी

करण कुंद्रा से पहले टीवी के इन सितारों पर लगे यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप

लेखन अंशिका शुक्ला 11:43 am Jul 25, 202611:43 am

क्या है खबर?

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के कई अभिनेता समय-समय पर गंभीर आरोपों और कानूनी विवादों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री सान्वी तलवार ने करण कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि इससे पहले रोहित चंदेल पर भी एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए थे। इन घटनाओं के अलावा भी कई टीवी अभिनेता ऐसे रहे हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, जो ऐसे मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं।