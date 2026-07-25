करण कुंद्रा से पहले टीवी के इन सितारों पर लगे यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोप
क्या है खबर?
भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के कई अभिनेता समय-समय पर गंभीर आरोपों और कानूनी विवादों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री सान्वी तलवार ने करण कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि इससे पहले रोहित चंदेल पर भी एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए थे। इन घटनाओं के अलावा भी कई टीवी अभिनेता ऐसे रहे हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, जो ऐसे मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं।
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करण कुंद्रा और रोहित चंदेल
अभिनेत्री सान्वी ने शो 'ये कहां आ गए हम' की शूटिंग के दौरान करण पर परेशान करने, उन्हें जबरन किस करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि, करण ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है।
'पांड्या स्टोर' के अभिनेता रोहित चंदेल को 10 जुलाई, 2026 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि उन्होने बार-बार कॉल करके उसका पीछा किया। साथ ही गाली-गलौज और मारपीट भी की।
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आलोक नाथ और पर्ल वी पुरी
टीवी के सबसे संस्कारी तौर पर पहचाने जाने वाले आलोक नाथ पर शो 'तारा' की निर्माता विंटा नंदा ने रेप का आरोप लगाया और FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और नंदा पर मानहानि का केस किया है।
'नागिन 3' के अभिनेता पर्ल वी पुरी को मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस ने 2021 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी सह अभिनेत्री की 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ और रेप किया था।
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पार्थ समथान और अमन वर्मा
इस सूची में पार्थ समथान का नाम भी शामिल है। 2017 में पार्थ के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई थी। बाद में इसमें POCSO के प्रावधान भी जोड़े गए। हालांकि, अभिनेता ने सभी आरोपों से इनकार किया।
साल 2005 में कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अभिनेता अमन वर्मा जांच के दायरे में आए थे। उन्हें कैमरे पर एक अभिनेत्री से कथित तौर पर शारीरिक संबंध की मांग करते हुए देखा गया था।