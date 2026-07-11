अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

'पांड्या स्टोर' के अभिनेता रोहित चंदेल नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार

लेखन नेहा शर्मा 01:40 pm Jul 11, 202601:40 pm

क्या है खबर?

टीवी के लोकप्रिय शो 'पांड्या स्टोर' में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेता पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने, उसके साथ बदसलूकी करने और मारपीट करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी अभिनेता के खिलाफ पोक्सो POCSO और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।