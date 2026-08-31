नितेश तिवारी की 4000 करोड़ वाली 'रामायण' का हिस्सा बना ये टीवी अभिनेता, निभाएगा अहम किरदार

मिड-डे के मुताबिक, कहा जा रहा है कि 'रामायण' में टीवी अभिनेता राजीव की रहस्यमयी भूमिका का खुलासा हो गया है। वह 'राजा जनक' के अवतार में नजर आएंगे।

हालांकि, निर्माताओं की तरफ से अभिनेता और उनके किरदार की पुष्टि होना बाकी है।

दिलचस्प बात यह है कि राजीव ने परियोजना का हिस्सा बनने का संकेत खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका ट्रेलर जारी करते हुए दिया था।

उन्होंने अपनी पोस्ट में इस अनुभव को एक सौभाग्य बताया था।