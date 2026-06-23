'वेलकम टू द जंगल' का प्रचार छोड़ बेटे संग विदेश निकले तुषार कपूर, गायब होने की ये है असली वजह

'वेलकम टू द जंगल' का प्रचार छोड़ बेटे संग विदेश निकले तुषार कपूर, गायब होने की ये है असली वजह
मनोरंजन
अगर आप सोच रहे थे कि तुषार कपूर मुंबई में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रचार में क्यों नहीं दिखाई दिए, तो वजह सामने आ गई है। वह अपने 10 साल के बेटे लक्ष्य के साथ पहले से ही तय अपनी विदेश यात्रा पर हैं।
यह यात्रा फिल्म की रिलीज की तारीख बदलने से पहले ही नियोजित हो चुकी थी। ऐसे में, तुषार ने आखिरी समय के शेड्यूल बदलावों की परवाह न करते हुए परिवार के साथ समय बिताना जरूरी समझा।
उनके प्रशंसक उम्मीद कर सकते हैं कि वापस लौटने पर वह प्रचार में जरूर शामिल होंगे।
CBFC ने 'वेलकम टू द जंगल' में किए बदलाव
अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल जैसे कई सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी लेनी थी।
इसके लिए फिल्म के कुछ डायलॉग्स और मिलिट्री रेफरेंस में बदलाव किए गए।