'वेलकम टू द जंगल' का प्रचार छोड़ बेटे संग विदेश निकले तुषार कपूर, गायब होने की ये है असली वजह मनोरंजन Jun 23, 2026

अगर आप सोच रहे थे कि तुषार कपूर मुंबई में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रचार में क्यों नहीं दिखाई दिए, तो वजह सामने आ गई है। वह अपने 10 साल के बेटे लक्ष्य के साथ पहले से ही तय अपनी विदेश यात्रा पर हैं।

यह यात्रा फिल्म की रिलीज की तारीख बदलने से पहले ही नियोजित हो चुकी थी। ऐसे में, तुषार ने आखिरी समय के शेड्यूल बदलावों की परवाह न करते हुए परिवार के साथ समय बिताना जरूरी समझा।

उनके प्रशंसक उम्मीद कर सकते हैं कि वापस लौटने पर वह प्रचार में जरूर शामिल होंगे।