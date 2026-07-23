तुषार कपूर ने बताया क्यों 'वेलकम टू द जंगल' करने से पहले हिचकिचाए और कैसे बना कॉलेज कैंटीन का सेट?

तुषार ने सेट के माहौल को 'कॉलेज कैंटीन' जैसा बताया। उनका कहना था कि वहां सब लोग साथ बैठकर खाना खाते और हंसते थे, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी मल्टी-स्टारर फिल्मों की शूटिंग के दौरान होता था।

उन्हें इस बात पर थोड़ी शंका थी कि इतना पैसा खर्च करना कितना सही था, लेकिन उन्होंने निर्देशक अहमद खान के इस फैसले की तारीफ की कि उन्होंने दृश्यों को पूरी कास्ट के साथ शूट किया, ताकि लंबे ब्रेक के बाद भी फिल्म में वास्तविकता बनी रहे।