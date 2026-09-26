महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने केरल सरकार को ललकारा, फिल्मों पर रोक से जुड़ा है विवाद

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई थी। मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से 31 में से 23 फिल्मों को फेस्टिवल में दिखाने की अनुमति मिल गई। हालांकि, बाकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

तुषार गांधी ने इस मुद्दे के अलावा RSS की भी आलोचना की। उन्होंने RSS को वैचारिक रूप से चुनौती देने की जरूरत बताई। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस तुषार गांधी के सुझावों को सुनने और अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए तैयार है।