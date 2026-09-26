महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने केरल सरकार को ललकारा, फिल्मों पर रोक से जुड़ा है विवाद
महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने केरल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्र के साथ इस मुद्दे पर और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। दरअसल, 31 फिल्मों को केरल के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की अनुमति को लेकर विवाद हुआ है। तुषार गांधी ने नेताओं से इन फिल्मों को दिखाने की हिम्मत करने की अपील की और कहा कि केरल ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।
केरल हाई कोर्ट ने 23 फिल्मों को दी मंजूरी
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई थी। मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से 31 में से 23 फिल्मों को फेस्टिवल में दिखाने की अनुमति मिल गई। हालांकि, बाकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
तुषार गांधी ने इस मुद्दे के अलावा RSS की भी आलोचना की। उन्होंने RSS को वैचारिक रूप से चुनौती देने की जरूरत बताई। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस तुषार गांधी के सुझावों को सुनने और अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए तैयार है।