शाहरुख खान को FDA चीफ तुकाराम मुंढे की खरी-खरी

शाहरुख, अजय और टाइगर पर बरसे तुकाराम मुंढे, बोले- स्टार होंगे, पर कानून से ऊपर नहीं

लेखन नेहा शर्मा 06:05 pm Sep 18, 202606:05 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर IAS तुकाराम मुंढे ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर बड़ा बयान दिया है। मुंढे ने कहा कि उनके लिए ये तीनों बड़े सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि महज 'कानून तोड़ने वाले विज्ञापनकर्ता' हैं। उन्होंने साफ किया कि सरोगेट विज्ञापन के तहत ये कार्रवाई हो रही है। नोटिस का जवाब न देने पर एक अभिनेता के खिलाफ FDA कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुका है।