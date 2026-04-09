फिल्म 'तू या मैं' OTT पर आने के लिए तैयार

फिल्म 'तू या मैं' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 12:21 pm Apr 09, 202612:21 pm

क्या है खबर?

शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सर्वाइवल-थ्रिलर फिल्म 'तू या मैं' अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। ये सिनेमाघरों में 13 फरवरी, 2026 को रिलीज हुई थी और करीब 2 महीने के बाद OTT पर दस्तक देने जा रही है। फिल्म का निर्देशन बिजॉय नांबियार ने किया है, जबकि आनंद एल राय और विनोद भानुशाली निर्माता हैं। बता दें, रोमांचक-ड्रामे से भरपूर 'तू या मैं' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी और सिर्फ 6.72 करोड़ रुपये कमाए थे।