कार्तिक आर्यन की फिल्म पर मिल रहा शानदार ऑफर

'तू मेरी मैं तेरा...' की गिरती कमाई के बीच निर्माताओं का नया हथकंडा, दिया ये ऑफर

लेखन ज्योति सिंह
Dec 29, 2025
10:31 am
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर रिलीज हुई। इसके बावजूद, फिल्म की रफ्तार हर दिन धीमी पड़ती जा रही है। वीकेंड की कमाई भी खास असरदार नहीं रही। करीब 90 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी लागत से कोंसों दूर है। कार्तिक और अनन्या की फिल्म का ये हाल देखकर निर्माताओं ने नया हथकंडा अपनाया है जिसके तहत नए साल से पहले दर्शकों को खास ऑफर मिलेगा।

ऑफर

टिकट बुक करने पर मिलेगा "बाय वन गेट वन" ऑफर 

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का निर्माण किया गया है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट साझा की है, जिसके तहत 'एक टिकट खरीदें, एक टिकट मुफ्त पाएं' ऑफर की घोषणा की गई है। हालांकि, फिल्म पर मिला ये शानदार ऑफर सिर्फ 29 दिसंबर तक ही सीमित है। सैकनिल्क के मुताबिक, चौथे दिन 5.25 करोड़ कमाने के साथ, फिल्म ने कुल 23.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

