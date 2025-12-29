कार्तिक आर्यन की फिल्म पर मिल रहा शानदार ऑफर

'तू मेरी मैं तेरा...' की गिरती कमाई के बीच निर्माताओं का नया हथकंडा, दिया ये ऑफर

लेखन ज्योति सिंह 10:31 am Dec 29, 202510:31 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर रिलीज हुई। इसके बावजूद, फिल्म की रफ्तार हर दिन धीमी पड़ती जा रही है। वीकेंड की कमाई भी खास असरदार नहीं रही। करीब 90 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी लागत से कोंसों दूर है। कार्तिक और अनन्या की फिल्म का ये हाल देखकर निर्माताओं ने नया हथकंडा अपनाया है जिसके तहत नए साल से पहले दर्शकों को खास ऑफर मिलेगा।