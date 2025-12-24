'तू मेरी मैं तेरा...' का खेल बिगाड़ने के लिए 'धुरंधर' तैयार, एडवांस बुकिंग में दिखा असर

'तू मेरी मैं तेरा...' का खेल बिगाड़ने के लिए 'धुरंधर' तैयार, एडवांस बुकिंग में दिखा असर
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे क्रिसमस के मौके पर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' बनाने के बाद, करण जौहर की इस फिल्म पर लोगों की नजरें टिकी हैं। निर्माताओं ने एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस पर 'धुरंधर' का तगड़ा असर पड़ता दिख रहा है।
बुकिंग
'तू मेरी मैं तेरा...' की एडवांस बुकिंग
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने एडवांस बुकिंग में धीमी शुरुआत की है। 23 दिसंबर की शाम तक, इसने PVR INOX, सिनेपोलिस और अन्य भारतीय सिनेमाघरों के लिए 12,500 टिकट बेचे हैं। चूकि अभी फिल्म की रिलीज में एक दिन बाकी है, तो टिकटों की बिक्री में बढ़ाेतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि फिल्म का प्री-रिलीज प्रदर्शन, 'धुरंधर' की धुंआधार कमाई के आगे पिछड़ता दिख रहा है।
फिल्म
क्रिसमर पर रिलीज हो रही है फिल्म
रिपोर्ट की मानें तो, क्रिसमस पर रिलीज के बावजूद फिल्म पर 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड एश' की सफलता का तगड़ा असर पड़ने की संभावना है। अनुमानों के मुताबिक, फिल्म की प्री-सेल करीब 30,000 दर्शकों तक पहुंच सकती है, जो किसी हाई-प्रोफाइल रोमांटिक कॉमेडी के हिसाब से कम आंकी जाती है। देखना होगा कि कार्तिक और अनन्या की फिल्म के लिए पहला दिन कैसा होता है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता अहम किरदार में हैं।