'तू मेरी मैं तेरा...' का खेल बिगाड़ने के लिए 'धुरंधर' तैयार, एडवांस बुकिंग में दिखा असर

लेखन ज्योति सिंह 12:55 pm Dec 24, 202512:55 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे क्रिसमस के मौके पर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। रणवीर सिंह और आलिया भट्‌ट अभिनीत 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' बनाने के बाद, करण जौहर की इस फिल्म पर लोगों की नजरें टिकी हैं। निर्माताओं ने एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस पर 'धुरंधर' का तगड़ा असर पड़ता दिख रहा है।