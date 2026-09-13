नीम करोली बाबा की कहानी ‘हनुमान अंश’ अब पहुंचेगी तेलुगू दर्शकों तक, जानिए कब

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिका में हैं। शुरुआत में फिल्म की कमाई धीमी रही, लेकिन बाद में इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने 37 दिनों में भारत में 227 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। आध्यात्मिक ड्रामा होने के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।