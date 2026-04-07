तृषा कृष्णन ने फिल्म से संन्यास लेने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

थलापति विजय संग रिश्ते की खबर के बीच फिल्मों से संन्यास लेंगी तृषा कृष्णन? जानिए सच

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Apr 07, 202605:22 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री तृषा कृष्णन कुछ दिनों से अभिनेता थलापति विजय के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर चर्चा में हैं। यह अलग बात है कि दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच, खबरें आईं कि तृषा फिल्मों से संन्यास ले रही हैं। वह किसी अमीर व्यवसायी के साथ शादी करने वाली हैं। इन तमाम अटकलों पर आखिरकार तृषा ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट साझा किया है।