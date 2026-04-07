थलापति विजय संग रिश्ते की खबर के बीच फिल्मों से संन्यास लेंगी तृषा कृष्णन? जानिए सच
क्या है खबर?
अभिनेत्री तृषा कृष्णन कुछ दिनों से अभिनेता थलापति विजय के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर चर्चा में हैं। यह अलग बात है कि दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच, खबरें आईं कि तृषा फिल्मों से संन्यास ले रही हैं। वह किसी अमीर व्यवसायी के साथ शादी करने वाली हैं। इन तमाम अटकलों पर आखिरकार तृषा ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट साझा किया है।
जवाब
तृषा कृष्णन ने पोस्ट के जरिए दिया मुंहतोड़ जवाब
तृषा ने सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर लगाई जाने वाली तमाम अटकलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, 'लगता है कि मैंने फिल्में छोड़ दी हैं। किसी अमीर व्यवसायी से शादी कर ली है और 4 बच्चों की मां भी बन गई हूं, जो कल ही 2 साल के हो गए! क्या कुछ और जोड़ना बाकी है या सारा मनगढ़ंत कोटा आज ही पूरा हो गया?' अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट से तमाम अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए अभिनेत्री का पोस्ट
April 7, 2026
अटकलें
थलापति विजय के साथ जुड़ रहा नाम
बीते कुछ महीनों से विजय और तृषा के बीच कथित रिश्ता होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब अभिनेता की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने उन्हें तलाक देने की बात कही थी। यही नहीं, संगीता ने विजय पर किसी अभिनेत्री के साथ अवैध संबंध हो का जिक्र भी किया था। काम की बात करें, तो तृषा को आने वाले दिनों में फिल्म 'करुप्पु' में देखा जाएगा। इसमें उनके साथ सूर्या नजर आएंगे।