थलापति विजय के घर पहुंची तृषा कृष्णन

तृषा कृष्णन के जन्मदिन पर थलापति की ऐतिहासिक 'विजय', बधाई देने पहुंची अभिनेत्री

लेखन ज्योति सिंह 06:20 pm May 04, 202606:20 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने 100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। उनकी जीत का जश्न जोरदार इसलिए भी है, क्योंकि अभिनेता ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और पहले ही अवसर में सियारी गलियारे में तहलका मचा दिया। विजय की ऐतिहासिक जीत 4 मई को हुई है, जब अभिनेत्री तृषा कृष्णन अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं।