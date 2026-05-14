फिल्म 'करप्पू' के सुबह 9 बजे के शोज रद्द

तृषा कृष्णन की फिल्म 'करप्पू' के सुबह 9 बजे के शोज रद्द, इस कारण फंसा पेंच

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am May 14, 202609:41 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने तृषा कृष्णन और सूर्या की फिल्म 'करप्पू' के हक में बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने 3 साल पुराने नियमों को बदलते हुए राज्य में फिल्म के सुबह 9 बजे के शोज को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री की ओर से मिले समर्थन का निर्माताओं ने आभार जताते हुए एक धन्यवाद पोस्ट भी साझा किया था। हालांकि, 14 मई को फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले निर्माताओं को सुबह 9 बजे के शोज रद्द करने पड़े।