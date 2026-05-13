मुख्यमंत्री विजय ने फिल्म 'करप्पू' का समर्थन किया

मुख्यमंत्री विजय ने तृषा कृष्णन के पक्ष में लिया बड़ा फैसला, फिल्म पर दी ये मंजूरी

लेखन ज्योति सिंह 01:45 pm May 13, 202601:45 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने अभिनेत्री तृषा कृष्णन और सूर्या की आगामी फिल्म 'करप्पू' पर बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने फिल्म को पूरे राज्य में सुबह 9 बजे से प्रदर्शित करने की सहमति दी है। उनके इस आदेश के बाद, फिल्म निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। बता दें, 'करप्पू' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है।