'मां बहन' में तृप्ति डिमरी ने अभिनय से सबको किया मदहोश, दर्शक बोले एकदम असली लग रही

माधुरी दीक्षित ने कही यह बात

तृप्ति के सूक्ष्म हाव-भाव और उनके शांत पल उनके किरदार को एक अलग गहराई देते हैं, जिससे यह किरदार जीवंत महसूस होता है।

दर्शक फिल्म में कॉमेडी को खूब पसंद कर रहे हैं। माधुरी भी फिल्म में अहम किरदार में हैं। वो बताती हैं कि उनका 'रेखा' का किरदार आम हिंदी फिल्मों की मां जैसा बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि इसे निभाना उनके लिए बेहद रोमांचक रहा।

अगर आप परिवार से जुड़ी कोई ऐसी नई कहानी देखना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा रहस्य और ढेर सारी हंसी का तड़का हो, तो यह फिल्म जरूर देखें।