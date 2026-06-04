ट्रैविस स्कॉट और राधिका मर्चेंट के पास है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, कीमत इतने करोड़

नीलम के केस में स्केलेटन फ्लाइंग टूरबिलन

इस घड़ी की एक खास विशेषता है और वो है इसका नीलम का बना केस, जिसके भीतर स्केलेटन फ्लाइंग टूरबिलन लगा है।

इसे बनाने में एक हजार घंटे से भी ज्यादा की बारीक कारीगरी लगी है। इसकी बनावट गोथिक आर्किटेक्चर और पानी की लहरों से प्रेरणा लेती है और यह पारदर्शी, नीले और गुलाबी रंगों में मिलती है।

ग्रेड 5 टाइटेनियम और लाल सोने जैसी सामग्री से बनी यह घड़ी उन चीजों से तैयार की गई है, जो आमतौर पर हाई-टेक उद्योगों में इस्तेमाल होती हैं। इसमें स्टाइल को बढ़ाने के लिए आकर्षक पट्टे भी लगे हैं।