ट्रैविस स्कॉट और राधिका मर्चेंट के पास है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, कीमत इतने करोड़
ट्रैविस स्कॉट और राधिका मर्चेंट दोनों का संबंध एक बेहद दुर्लभ रिचर्ड मिले RM 75-01 फ्लाइंग टूरबिलन नीलम घड़ी से रहा है। इस घड़ी की कीमत करीब 28 करोड़ रुपये (लगभग 30 लाख डॉलर) है और पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 10 ही पीस बनाए गए हैं।
यह घड़ी केवल दिखावा नहीं है, बल्कि इसमें शानदार इंजीनियरिंग के साथ विलासिता का एक अनोखा संगम है, जो इसे घड़ी इकट्ठा करने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं बनाता।
नीलम के केस में स्केलेटन फ्लाइंग टूरबिलन
इस घड़ी की एक खास विशेषता है और वो है इसका नीलम का बना केस, जिसके भीतर स्केलेटन फ्लाइंग टूरबिलन लगा है।
इसे बनाने में एक हजार घंटे से भी ज्यादा की बारीक कारीगरी लगी है। इसकी बनावट गोथिक आर्किटेक्चर और पानी की लहरों से प्रेरणा लेती है और यह पारदर्शी, नीले और गुलाबी रंगों में मिलती है।
ग्रेड 5 टाइटेनियम और लाल सोने जैसी सामग्री से बनी यह घड़ी उन चीजों से तैयार की गई है, जो आमतौर पर हाई-टेक उद्योगों में इस्तेमाल होती हैं। इसमें स्टाइल को बढ़ाने के लिए आकर्षक पट्टे भी लगे हैं।