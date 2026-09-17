ट्रैविस केल्सी भी नहीं बच पाए, भारतीय मूल के ठग ने रचा 300 करोड़ का खेल

घाटा छिपाने के लिए सिद्धार्थ नए निवेशकों के पैसों से पुराने लोगों को रिटर्न देता रहा।

दिसंबर 2023 में उस पर शिकंजा कसा गया, उसने धोखाधड़ी के 3 मामलों में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सेंट लुइस के फेडरल कोर्ट ने उसे धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए 11 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ितों को करीब 301 करोड़ रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया।

ट्रेविस को कितना नुकसान हुआ, फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है।