टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी का शादी से पहले नेक काम, मिलकर किया 200 करोड़ का दान

कदम

इन 3 खास शहरों में बांटे करोड़ों रुपये

टेलर और ट्रैविस के इस नेक काम की आधिकारिक घोषणा टेलर स्विफ्ट के पब्लिसिस्ट और केल्सी ब्रदर्स ने मिलकर की है। ये भारी-भरकम दान उन शहरों और राज्यों की संस्थाओं को दिया गया है, जो इस जोड़ी के जीवन से बेहद करीब से जुड़े रहे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड और कैनसस सिटी जैसे इलाके शामिल हैं। दान पाने वाली इन संस्थाओं में मुख्य रूप से न्यूयॉर्क के 'फूड बैंक फॉर एनवाईसी', 'सिटी हार्वेस्ट' और 'म्यूजिकल मेंटर्स' शामिल हैं।