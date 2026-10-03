जापानी आइडल हिराता रूना का 8 की उम्र में निधन, स्टेज शो के 5 दिन बाद ही छोड़ गईं दुनिया
जापान के DIANNA प्रोजेक्ट की 8 साल की ट्रेनी हिराता रूना अब इस दुनिया में नहीं रही। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उनकी मौत इन्फ्लूएंजा के बाद हुए मायोकार्डिटिस यानी दिल की मांसपेशियों में सूजन के कारण हुई। निधन से सिर्फ 5 दिन पहले 20 सितंबर को रूना ने एक स्टेज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर फैंस का शुक्रिया भी अदा किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है।
रूना को परिवार ने दी अंतिम विदाईे
DIANNA प्रोजेक्ट ने रूना के निधन की पुष्टि की है। बताया गया कि रूना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार निजी तौर पर किया और लोगों से इस मुश्किल समय में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की। परिवार ने रूना को प्यार और समर्थन देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि रूना को हमेशा एक ‘अनंत आइडल’ के रूप में याद किया जाए।