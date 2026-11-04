रणबीर कपूर-साईं पल्लवी की 'रामायण' का खुमार लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर पर छाया, देखें वीडियो

'रामायण' ने एडवांस टिकट बिक्री से अब तक 96.64 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और अलग-अलग भाषाओं में 25.68 लाख टिकटें बिक चुकी हैं।

भारतीय बाजार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की बुकिंग सबसे ऊपर है, जबकि विदेशों में उत्तरी अमेरिका में भी इसका जलवा दिख रहा है, जहां सिर्फ प्रिव्यू से ही 1.20 मिलियन डॉलर से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

पूरी दुनिया में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है, खासकर इसकी दमदार स्टार कास्ट और दीवाली पर होने वाली बड़ी रिलीज को देखते हुए।