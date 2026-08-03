'टॉय स्टोरी 5' ने बॉक्स ऑफिस पर ये 2 बड़े मुकाम किए हासिल

भले ही कम सिनेमाघरों में लगी हो और कमाई में थोड़ी कमी आई हो, फिर भी 'टॉय स्टोरी 5' की कमाई जारी है। इसी सप्ताहांत पर इसने अकेले नॉर्थ अमेरिका में 60.1 करोड़ भारतीय रुपये और बाकी दुनिया में 1 करोड़ जुटाए हैं।

इस फिल्म ने जुटोपिया और फाइंडिंग डोरी जैसी कई बड़ी एनिमेटेड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया था।

फिल्म समीक्षकों का मानना है कि यह 110 करोड़ तक की कमाई कर सकती है, जिससे यह 'टॉय स्टोरी' सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।

इस सीरीज के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिसकी शुरुआत इतने बड़े पैमाने पर हुई थी।