'टॉय स्टोरी 5' ने बॉक्स ऑफिस पर ये 2 बड़े मुकाम किए हासिल
'टॉय स्टोरी 5' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने दुनिया भर में 101.98 अरब रुपये से ज्यादा की कमाई करके 'टॉय स्टोरी 3' को भी पीछे छोड़ दिया है।
19 जून को रिलीज हुई यह फिल्म, 'टॉय स्टोरी 4' के बाद फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे बड़ी हिट बन गई है।
साथ ही, यह दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्मों में भी शामिल हो गई है।
'टॉय स्टोरी 5' की कमाई पहुंची इतने करोड़
भले ही कम सिनेमाघरों में लगी हो और कमाई में थोड़ी कमी आई हो, फिर भी 'टॉय स्टोरी 5' की कमाई जारी है। इसी सप्ताहांत पर इसने अकेले नॉर्थ अमेरिका में 60.1 करोड़ भारतीय रुपये और बाकी दुनिया में 1 करोड़ जुटाए हैं।
इस फिल्म ने जुटोपिया और फाइंडिंग डोरी जैसी कई बड़ी एनिमेटेड फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया था।
फिल्म समीक्षकों का मानना है कि यह 110 करोड़ तक की कमाई कर सकती है, जिससे यह 'टॉय स्टोरी' सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।
इस सीरीज के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिसकी शुरुआत इतने बड़े पैमाने पर हुई थी।