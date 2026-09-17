यश की 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, दुनिया भर में कमाए इतने करोड़

'टॉक्सिक' सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भी खूब धमाल मचा रही है। फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 341.52 करोड़ बटोर लिए हैं, जिसमें से 43.75 करोड़ की कमाई विदेशों से हुई है।

फिल्म की कमाई में कर्नाटक का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ ही, तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली हैं।

अपनी खास कहानी और यश के जबरदस्त स्टार पावर की बदौलत 'टॉक्सिक' ने इस साल कड़ी टक्कर के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई है।