बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन कैसा रहा 'टॉक्सिक' का हाल?

बॉक्स ऑफिस: रक्षाबंधन की छुट्टी भी नहीं आई काम, लगातार घट रहा 'टॉक्सिक' का खुमार

लेखन नेहा शर्मा 09:48 am Aug 29, 202609:48 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस सफर सुर्खियों में बना हुआ है। फिल्म की रिलीज के साथ ही इसे सिनेमाघरों में शानदार ओपनिंग मिली और दर्शकों के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। हालांकि, पहले दिन के बम्पर कलेक्शन के बाद तीसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट और मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। फिल्म को रक्षाबंधन का भी फायदा नहीं मिला। आइए जानें तीसरे दिन टॉक्सिक ने कितनी कमाई की।