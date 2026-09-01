'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'टॉक्सिक' ने दुनियाभर में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, भारत में हुआ इतना कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:28 am Sep 01, 202610:28 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कर चुकी है। छुटि्टयों का फायदा उठाने के बाद इसने कारोबारी दिनों में दस्तक दे दी है, जिसका असर फिल्म के ताजा कलेक्शन पर देखने को मिल चुका है। खास बात यह है कि फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, घरेलू स्तर पर कमाई कम होते दिखी है।