'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'टॉक्सिक' ने उठाया वीकेंड का फायदा, 5 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Aug 31, 202609:37 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को वीकेंड का फायदा मिला है। इसने भारतीय बाॅक्स ऑफिस पर दोहरे आंकड़ों के साथ 200 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे अपने हिंसक दृश्यों और महिलाओं के चित्रण के लिए लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, फिल्म को वीकेंड पर दर्शकों की भीड़ बटोरने का अवसर मिला।