इन फिल्मों के ऑफर को कियारा आडवाणी ने ठुकराया था

कियारा आडवाणी ने ठुकराई थीं ये बड़ी फिल्में, सूची देखकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 10:08 am Aug 26, 202610:08 am

क्या है खबर?

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' साल 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। कियारा इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपने करियर में कियारा कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में।