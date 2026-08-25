यश की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, करोड़ों में की कमाई
क्या है खबर?
यश की बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नयनतारा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले आइए जानते हैं यश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
#1 & #2
'KGF चैप्टर 2' और 'KGF चैप्टर 1'
2022 में आई फिल्म 'KGF चैप्टर 2' इस सूची में पहले स्थान पर है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी थी। वहीं इस फिल्म ने 1,210 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
'KGF चैप्टर 1' में यश के साथ श्रीनिधि शेट्टी और अनंत नाग मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। 80 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने दुनियाभर में 240 करोड़ की कमाई की थी।
#3 & #4
'मिस्टर एंड मिसेज रामचारी' और 'मंजू मांडव्य'
'मिस्टर एंड मिसेज रामचारी' में यश और राधिका पंडित मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 करोड़ के बजट में बनी थी। वहीं इसने दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
'मंजू मांडव्य' में यश के साथ सान्वी श्रीवास्तम और सुहासिनी मुख्य किरदार में दिखाई दिए थे। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 34.1 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था।
जानकारी
#5 'संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड'
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड' एक कन्नड़ एक्शन-रोमांटिक फिल्म है। इसमें यश और राधिका मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन महेश राव ने किया है। 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 20.9 करोड़ की कमाई की थी।