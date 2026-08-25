'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले जान लें यश की सबसे बड़ी हिट फिल्में

यश की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, करोड़ों में की कमाई

लेखन अंशिका शुक्ला 01:19 pm Aug 25, 202601:19 pm

क्या है खबर?

यश की बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नयनतारा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले आइए जानते हैं यश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।