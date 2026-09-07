यश की 'टॉक्सिक' OTT डील को मिला बड़ा झटका
'टॉक्सिक- ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' जिसमें यश, नयनतारा और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं, बॉक्स ऑफिस पर इसने भले ही धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन इसकी चमक ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई।
भारत में 101.10 करोड़ (सभी भाषाओं में) की बंपर ओपनिंग के बावजूद, दूसरे हफ्ते तक इसकी रोजाना की कमाई में तेजी से गिरावट आ गई। फिल्म की इस कमाई धीमी का सीधा असर इसके OTT रिलीज प्लांस पर पड़ रहा है।
'टॉक्सिक' के लिए OTT बोलियां अब 30 करोड़ तक पहुंचीं
फिल्म की रिलीज से पहले एक OTT प्लेटफॉर्म ने इसके स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 150 करोड़ की बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन निर्माताओं को लगा कि वे और ज्यादा कमा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया।
अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की खराब परफॉर्मेंस के चलते, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ 30 करोड़ तक की बोली लगा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी बोली ZEE5 की है।
दर्शक इसमें दिलचस्पी दिखाएं, इसके लिए फिल्म निर्माताओं अब इसे डिजिटल व्यूअर्स के लिए फिर से एडिट करने पर भी विचार कर रहे हैं।