यश की 'टॉक्सिक' OTT डील को मिला बड़ा झटका

फिल्म की रिलीज से पहले एक OTT प्लेटफॉर्म ने इसके स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 150 करोड़ की बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन निर्माताओं को लगा कि वे और ज्यादा कमा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया।

अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की खराब परफॉर्मेंस के चलते, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ 30 करोड़ तक की बोली लगा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी बोली ZEE5 की है।

दर्शक इसमें दिलचस्पी दिखाएं, इसके लिए फिल्म निर्माताओं अब इसे डिजिटल व्यूअर्स के लिए फिर से एडिट करने पर भी विचार कर रहे हैं।