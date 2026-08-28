यश की 'टॉक्सिक' में दूसरे दिन आई भारी गिरावट, कमाए महज इतने करोड़
यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने जबरदस्त शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे दिन ही इसकी कमाई धीमी पड़ गई।
101.10 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग के बाद, दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 36.40 करोड़ पर आ गया, जो लगभग 64 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है।
अब भारत में फिल्म का कुल नेट कमाई 137.5 करोड़ हो गई है।
गीतू मोहनदास की 'टॉक्सिक' ने कमाए इतने करोड़
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' ने 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग के साथ खूब चर्चा बटोरी।
फिल्म के हिंदी वर्जन ने अकेले 55.40 करोड़ कमाए और पहले दिन देशभर में इसके 24,579 शो चले। दुनियाभर में, फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में 190.75 करोड़ की कमाई कर ली है।
हालांकि, मिली-जुली से नकारात्मक समीक्षाओं और तेजी से कम होती रफ्तार के बीच, अब सबकी निगाहें वीकेंड पर टिकी हैं कि क्या यश 'K.G.F: चैप्टर 2' (2022) के बाद अपनी सफलता की लय बरकरार रख पाते हैं।