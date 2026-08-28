यश की 'टॉक्सिक' में दूसरे दिन आई भारी गिरावट, कमाए महज इतने करोड़

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' ने 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग के साथ खूब चर्चा बटोरी।

फिल्म के हिंदी वर्जन ने अकेले 55.40 करोड़ कमाए और पहले दिन देशभर में इसके 24,579 शो चले। दुनियाभर में, फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में 190.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

हालांकि, मिली-जुली से नकारात्मक समीक्षाओं और तेजी से कम होती रफ्तार के बीच, अब सबकी निगाहें वीकेंड पर टिकी हैं कि क्या यश 'K.G.F: चैप्टर 2' (2022) के बाद अपनी सफलता की लय बरकरार रख पाते हैं।