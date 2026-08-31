टोविनो थॉमस के नाम पर हो रह फर्जी ईमेल फ्रॉड, अभिनेता ने फैंस को बताया बचने का तरीका

टोविनो ने अपील की है कि अगर किसी को इस ईमेल आईडी से कोई संदेश मिलता है, तो उसका जवाब न दें। साथ ही, अपनी निजी जानकारी साझा न करें, किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को पैसे भेजें।

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे ईमेल को तुरंत रिपोर्ट करें और डिलीट कर दें। टोविनो ने सलाह दी कि अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि कोई और धोखे का शिकार न हो।

टोविनो पहले भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बात कर चुके हैं। वे चाहते हैं कि उनके फैंस ऐसी चालबाजियों से सावधान रहें।