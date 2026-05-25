नेटफ्लिक्स पर लौटा टॉम सेगुरा का 'बैड थॉट्स' सीजन 2, इस बार मिलेगा कॉमेडी की डबल डोज

'बैड थॉट्स' को IMDb पर मिली कितनी रेटिंग?

सीजन दो का पहला एपिसोड 'बैड इंपल्स' एक सीक्रेट एजेंट की कहानी कहता है, जो कुछ अजीबोगरीब हालात में फंस जाता है, यहां तक कि वर्चुअल रियलिटी भी गड़बड़ा जाती है।

इसके अलावा, ये एपिसोड जहरीले प्रभावों और कुछ हटके प्रेम कहानियों को भी उजागर करते हैं। शो में टॉम सेगुरा के साथ कई अन्य बड़े कलाकार भी नजर आएंगे।

पिनर टॉपराक और गेरिट वंडर का संगीत, साथ ही निकोलस विसनेट के विजुअल्स, इस शो की अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। फिलहाल, IMDb पर 'बैड थॉट्स' को 6.2/10 की रेटिंग मिली है।