'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई को रिलीज हुई और आते ही इसने ओपनिंग वीकेंड का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुनिया भर में 100 करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने वाली यह दूसरी सबसे तेज फिल्म बन गई है, वह भी महज 6 दिनों में।

इस फिल्म में जेनडाया, जैकब बैटलन और सैडी सिंक जीन ग्रे के किरदार में नजर आए हैं। यह 2021 में आई 'नो वे होम' के बाद टॉम की पहली लाइव-एक्शन स्पाइडर-मैन फिल्म है।

टॉम के लिए यह साल भी बेहद शानदार रहा है। उनकी फिल्म 'द ओडिसी' ने दुनिया भर में आर-रेटेड फिल्मों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं।