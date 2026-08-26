'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े सारे रिकॉर्ड, कमाए इतने करोड़
टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने उत्तरी अमेरिका/घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 'अवेंजर्स: एंडगेम' को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है।
25 अगस्त, 2026 तक इस फिल्म ने 85.84 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की है, वहीं 'एंडगेम' की कमाई 85.83 करोड़ डॉलर रहा था।
हालांकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, फिर भी 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स' अभी भी 93.66 करोड़ डॉलर के साथ सबसे आगे चल रही है।
'स्पाइडर-मैन' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई को रिलीज हुई और आते ही इसने ओपनिंग वीकेंड का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुनिया भर में 100 करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने वाली यह दूसरी सबसे तेज फिल्म बन गई है, वह भी महज 6 दिनों में।
इस फिल्म में जेनडाया, जैकब बैटलन और सैडी सिंक जीन ग्रे के किरदार में नजर आए हैं। यह 2021 में आई 'नो वे होम' के बाद टॉम की पहली लाइव-एक्शन स्पाइडर-मैन फिल्म है।
टॉम के लिए यह साल भी बेहद शानदार रहा है। उनकी फिल्म 'द ओडिसी' ने दुनिया भर में आर-रेटेड फिल्मों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं।